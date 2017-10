Bilaterale Beziehungen Schweiz–Nordkorea

Schwerpunkte der diplomatischen Beziehungen

Die Schweiz ist Mitglied der Neutralen Überwachungsorganisation (Neutral Nations Supervisory Commission, NNSC), das Rechtsinstrument zur Verhütung von Feindseligkeiten auf der koreanischen Halbinsel. Die Schweiz führt mit Nordkorea einen regelmässigen politischen Dialog; im Oktober 2013 fand das elfte Treffen in Pyongyang statt.

Die Botschaft in Peking ist in Pyongyang akkreditiert, während das DEZA-Koordinationsbüro vor Ort für die Humanitäre Hilfe zuständig ist. Nordkorea unterhält sowohl eine Botschaft in Bern, als auch eine permanente Mission in Genf.

Bilaterale Abkommen